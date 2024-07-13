13/07/24==Рраскрыл секретный план Германии на случай войны с Россией

Бундесвер разработал "Оперативный план Германия" на случай войны с Россией. Об этом пишет Spiegel. В статье под заголовком "Война на А2" говорится, что если произойдет эскалация, то сотни тысяч солдат придется передислоцировать.
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