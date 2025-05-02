В Поморье за прошедшие сутки зафиксировано 18 пожаров и 2 ДТП

К ликвидации последствий привлекались 125 человек и 36 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.Так, в Котласе по улице Кобелева, 3 произошёл пожар в дачном доме, в результате которого повреждён пол на 2 квадратных метрах.
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