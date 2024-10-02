Выпившую Селену Гомес захейтили из-за видео с танцами ⠀ Певица в полупрозрачном платье отрывалась на концерте Сабрины Карпентер, но хейтеры посчитали, что Селена перепила.
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Выпившую Селену Гомес захейтили из-за видео с танцами ⠀ Певица в полупрозрачном платье отрывалась на концерте Сабрины Карпентер, но хейтеры посчитали, что Селена перепила.