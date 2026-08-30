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Царьград

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Обнародовано первое видео атаки дрона «КВН» на вражеский вертолет Ми-17 в небе

Обнародовано первое видео атаки дрона «КВН» на вражеский вертолет Ми-17 в небе

Легендарный беспилотник, уничтоживший бронетехнику на миллиарды долларов, вышел на новый уровень — теперь его цель — винтокрылые машины противника.

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