В Туле расследуют деятельность юристов, обманувших 67 человек

В Туле возбуждено уголовное дело в связи с обманом 67 граждан сотрудниками юридической компании. Противоправная деятельность расследуется в следственном управлении регионального УМВД, сообщили в пресс-службе ведомства.
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