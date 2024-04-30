27-летнюю блогершу Касьяненко проверят на разжигание межнациональной розни

Полиция в Краснодаре проведет проверку стримерши из Донецка по имени Ольга Касьяненко, известной в сети как Busya18plus, на предмет возможного разжигания межнациональной вражды и дискредитации Вооруженных сил России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии