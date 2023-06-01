Группировка российских войск «Восток» поразила на Южнодонецком направлении два опорных пункта и один пункт дислокации ВСУ

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов заявил, что российские войска поразили на Южнодонецком направлении два опорных пункта и один пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины.
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