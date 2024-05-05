FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 768 подписчиков

Флагманский американский внедорожник пережил «подтяжку лица» и получил 55-дюймовый экран: живые фото обновлённого Cadillac Escalade

Флагманский американский внедорожник пережил «подтяжку лица» и получил 55-дюймовый экран: живые фото обновлённого Cadillac Escalade

В США засняли не представленный пока официально рестайлинговый Cadillac Escalade. Причем судя по ряду элементов (шильдикам на передних и багажной дверях, виду патрубков выхлопной системы, имитации диффузора) можно сказать, что на фото запечатлена топовая версия машины — Escalade-V.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх