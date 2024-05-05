Флагманский американский внедорожник пережил «подтяжку лица» и получил 55-дюймовый экран: живые фото обновлённого Cadillac Escalade

В США засняли не представленный пока официально рестайлинговый Cadillac Escalade. Причем судя по ряду элементов (шильдикам на передних и багажной дверях, виду патрубков выхлопной системы, имитации диффузора) можно сказать, что на фото запечатлена топовая версия машины — Escalade-V.