Флагманский американский внедорожник пережил «подтяжку лица» и получил 55-дюймовый экран: живые фото обновлённого Cadillac Escalade

В США засняли не представленный пока официально рестайлинговый Cadillac Escalade. Причем судя по ряду элементов (шильдикам на передних и багажной дверях, виду патрубков выхлопной системы, имитации диффузора) можно сказать, что на фото запечатлена топовая версия машины — Escalade-V.
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