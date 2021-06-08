Циципас вышел в четвертый полуфинал «Шлема»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыгравший вторую Даниила Медведева 6:3, 7:6, 7:5, вышел в четвертый полуфинал «Большого шлема» и второй – в Париже.
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