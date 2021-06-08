Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...
  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...

Циципас вышел в четвертый полуфинал «Шлема»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыгравший вторую Даниила Медведева 6:3, 7:6, 7:5, вышел в четвертый полуфинал «Большого шлема» и второй – в Париже.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх