Циципас вышел в четвертый полуфинал «Шлема»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыгравший вторую Даниила Медведева 6:3, 7:6, 7:5, вышел в четвертый полуфинал «Большого шлема» и второй – в Париже.