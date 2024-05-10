Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства в ближайшие годы

Исполняющий обязанности главы правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе, которая рассматривает его кандидатуру на пост премьер-министра, назвал шесть основных направлений, на которых сосредоточится кабмин в ближайшие годы.
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