Американский журналист после интервью с Путиным: «Он злится, что Запад его отвергает»

Американский журналист Такер Карлсон, который на прошлой неделе брал интервью у кремлевского лидера, охарактеризовал Владимира Путина как человека, очень разгневанного тем, что его не принимает западное сообщество.
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