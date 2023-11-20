ВС России совершили крупный прорыв фронта в Авдеевке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 20 ноября 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 20 ноября 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Авдеевском направлении, на южном фланге российские военные продвинулись в промзоне, взяв под контроль большую ее часть.