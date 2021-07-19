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«Китай нам поможет»: В офисе президента Украины нашли нового союзника для борьбы с Россией

«Китай нам поможет»: В офисе президента Украины нашли нового союзника для борьбы с Россией

Украине "справиться" с Россией поможет Китай, Киев может развернуться в сторону Востока. Об этом заявил главный ньюсмейкер последних дней и украинский "эксперт" Алексей Арестович, занимающий пост внештатного советника главы офиса президента Украины.

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