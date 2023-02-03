Аргументы и Факты

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Директора зоопарка в Мексике обвиняют в убийстве четырех карликовых коз

Директора зоопарка в Мексике обвиняют в убийстве четырех карликовых коз

Бывшего директора зоопарка «Зоочилпан», расположенного в столице мексиканского штата Герреро, городе Чильпансинго-де-лос-Браво, обвинили в том, что по его распоряжению были убиты и приготовлены четыре карликовые козы из числа обитателей зоопарка.

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