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Властелин Севера: как Отто Шмидт подарил России Арктику

Властелин Севера: как Отто Шмидт подарил России Арктику

130 лет назад, 30 сентября 1891 года, в Могилеве родился Отто Шмидт — будущий академик, полярник. Для целого поколения ему удалось стать живым воплощением настоящих приключений, таких, о которых до того доводилось разве читать в романах Жюля Верна.

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