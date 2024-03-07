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Сенегал: Премьер-министр снят, правительство распущено, выборы президента назначены на 24 марта

Сенегал: Премьер-министр снят, правительство распущено, выборы президента назначены на 24 марта

Президент Сенегала Маки Салл назначил отложенные президентские выборы на 24 марта. Решение последовало после того, как высший суд госудаства счёл проведение голосования после истечения мандата Салла 2 апреля неконституционным.

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