Приметы с 11 по 17 декабря: займы у соседей на удачу, скорая свадьба и жесткие скандалы

В декабре народные приметы приобретают особую значимость, предвещая изменения в погоде и в жизни. С 11 по 17 декабря каждый день несёт свои знаки и предсказания: от прилёта сойки, обещающей счастье, до поведения кошек, указывающих на погодные условия.
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