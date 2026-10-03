В Дзержинске проходит Кубок главы города по мотокроссу

Глава Дзержинска Михаил Клинков написал в своих социальных сетях о традиционных уже для города соревнованиях по мотокроссу, которые в эти выходные проходят на трассе спортшколы «Салют»: «Скорость, мастерство пилотов, мотоциклы, взмывающие в воздух, – все это мы увидели сегодня на соревнованиях за Кубок главы города по мотокроссу.