«Не самое простое испытание»: 40-летняя певица Акула впервые стала мамой

Популярная в начале 2000-х певица Акула (настоящее имя — Оксана Почепа) впервые стала мамой. 40-летняя исполнительница хита «Кислотный DJ» поделилась кадрами из роддома в личном блоге и раскрыла пол и имя ребенка.
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