Вечерняя Москва

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Автовладельцы смогут приобрести более 170 машино-мест на западе Москвы

Автовладельцы смогут приобрести более 170 машино-мест на западе Москвы

Москва выставила на торги более 170 парковочных мест в Западном административном округе (ЗАО). Подать заявки автовладельцы могут с 1 по 19 сентября, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в среду, 24 августа.

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