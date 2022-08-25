Автовладельцы смогут приобрести более 170 машино-мест на западе Москвы

Москва выставила на торги более 170 парковочных мест в Западном административном округе (ЗАО). Подать заявки автовладельцы могут с 1 по 19 сентября, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в среду, 24 августа.
Москва выставила на торги более 170 парковочных мест в Западном административном округе (ЗАО). Подать заявки автовладельцы могут с 1 по 19 сентября, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в среду, 24 августа.
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