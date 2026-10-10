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Эпиграф

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Бортпроводница S7 забралась на фюзеляж самолёта ради красивых кадров

Бортпроводница S7 забралась на фюзеляж самолёта ради красивых кадров

В интернете и телевизоре мы часто видим эффектные рекламные ролики. Порой за несколькими секундами короткого видео стоят часы работы целой команды и большая подготовка.

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