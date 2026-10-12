Петровский парк
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Петровский парк

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Современное пространство для активного отдыха создали в районе Аэропорт

Для юных москвичей в районе Аэропорт установили многофункциональные игровые городки, а для взрослых обустроили технологичные спортивные зоны.

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