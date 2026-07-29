Выпуск Киевом ракет к Patriot столкнулся с проблемами, даже ещё не начавшись Попытки Зеленского запустить лицензионное производство ракет-перехва.
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Выпуск Киевом ракет к Patriot столкнулся с проблемами, даже ещё не начавшись Попытки Зеленского запустить лицензионное производство ракет-перехва.
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