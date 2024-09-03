Арт-ярмарка blazar объявила детали программы пятого выпуска

Ярмарка молодого современного искусства blazar, спутник Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, которая в пройдет с 12 по 15 сентября 2024 года в Музее Москвы, объявляет участников юбилейного пятого выпуска.
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