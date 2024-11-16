В р.п. Ровное Саратовской области открыт участковый пункт полиции

Удачное расположение в центре поселка, новые помещения, современные условия для работы – все это ускорит процесс обращения граждан в полицию, а самим участковым позволит на более высоком уровне обеспечивать безопасность и порядок.
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