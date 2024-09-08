Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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DIY: Как сделать матовое стекло своими руками

DIY: Как сделать матовое стекло своими руками

Расскажем вместе с ведущим мастером «Glass Knight» Валерием Авдеевом и специалистом по тонировке стекла Игорем Буранцевым, какие виды матирования бывают и как сделать стекло непрозрачным в домашних условиях.

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