DIY: Как сделать матовое стекло своими руками

Расскажем вместе с ведущим мастером «Glass Knight» Валерием Авдеевом и специалистом по тонировке стекла Игорем Буранцевым, какие виды матирования бывают и как сделать стекло непрозрачным в домашних условиях.
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