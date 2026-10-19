Прокуратура Новосибирской области провела проверку после жалобы взыскателя, который сообщал приставам о сокрытии должником доходов и автомобиля, однако меры не принимались, и задолженность по алиментам на 790 тысяч рублей была погашена только после вмешательства надзорного органа.