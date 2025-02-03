ВС России взяли под контроль важную дорогу в Харьковской области

Ганчев: ВС России взяли под огневой контроль дорогу от Двуречной до Купянска ВС России взяли под огневой контроль дорогу между Купянском и Двуречной, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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