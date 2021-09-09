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Исповедь фотографу: американец снял умирающих, рассказавших о мечтах и сожалениях

Исповедь фотографу: американец снял умирающих, рассказавших о мечтах и сожалениях

В лос-анджелесском Музее толерантности открылась необычная фотовыставка. Автор снимков, фотограф Эндрю Джордж, обратился в один из госпиталей города с нестандартной просьбой: он хотел запечатлеть на своих снимках людей, находящихся при смерти.

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