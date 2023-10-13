В Кузбассе открыли экопарк «Березовая роща», выбранный для благоустройства жителями

В регионе появилось еще одно современное и безопасное место для отдыха. Экопарк «Березовая роща» в Киселевске открыт благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.
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