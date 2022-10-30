Хейт спички: как реагировать на шквал негативных комментариев

Современные медиа заставляют пользователей играть по новым правилам. Публикации, рассчитанные на небольшой круг подписчиков, внезапно выбиваются в тренды и привлекают массу людей, не знакомых с контекстом, но ревностно относящихся к затронутой теме.
Современные медиа заставляют пользователей играть по новым правилам. Публикации, рассчитанные на небольшой круг подписчиков, внезапно выбиваются в тренды и привлекают массу людей, не знакомых с контекстом, но ревностно относящихся к затронутой теме.
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