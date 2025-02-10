Winline Зимний Кубок РПЛ. «Динамо» сыграет с «Ростовом» за 5-е место, «Краснодар» и ЦСКА разыграют 3-е

В игре за 3-е место «Краснодар» встретится с ЦСКА. Winline Зимний Кубок РПЛ Абу-Даби, ОАЭ Матч за 5-е место Динамо – Ростов Дата проведения 10 февраля, 15:00 превью матча онлайн статистика коэффициенты Матч за 3-е место Краснодар – ЦСКА Дата проведения 10 февраля, 19:30 превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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