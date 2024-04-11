У Близнецов возможны финансовые проблемы, а у Раков конфликты с окружающими: гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ пятницу, 12 апреля 2024 года, Анжела Перл подчеркивает важность сохранения спокойствия и внутренней гармонии.