В российском регионе автомобиль сбил амурского тигра

В окрестностях Фокино в Приморье автомобиль сбил амурского тигра. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что после ДТП на 88-м километре трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный хищник убежал в лес.
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