Какие модели Hyundai предпочитают россияне: бестселлером остаётся Solaris

Российские дилеры Hyundai в феврале реализовали 13761 автомобиль, что на 1% меньше, чем годом ранее. Если же учитывать первые два месяца, то продажи выросли на 1% и составили 25117 машин.
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