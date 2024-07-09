Голая правда: 11 артистов рассказывают, почему согласились танцевать обнаженными на крышах Нью-Йорка

Омар З. Роблес (Omar Z. Robles) уже более 4 лет путешествует по миру, с помощью фотографии раскрывая исключительную красоту и многогранность танцоров балета от Мельбурна до Рио-де-Жанейро, и позволяет им рассказывать свои истории, часто противопоставляя присущую им утонченность урбанистическим пейзажам.