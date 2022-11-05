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Пике выиграл с «Барселоной» 423 матча. Лишь у Месси, Бускетса, Хави и Иньесты больше побед

Защитник Жерар Пике входит в пятерку футболистов с наибольшим числом побед в «Барселоне». 35-летний защитник провел на поле 85 минут в матче с «Альмерией» (2:0) в 13-м туре Ла Лиги.

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