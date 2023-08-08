В квартире на юго-западе Москвы обнаружили тело театрального режиссера Светланы Джимбиновой, пишет МК.
Мумию известного режиссера нашли спустя годы после смерти в Москве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
Последнее время очень часто стали появляться статьи о мумиях, т.е. человек давно умер, не поступает квартлата, значит управляющая компания обязана сообщить участковому о проверке этой квартиры.Но в УК дело обстоит куда проще.Каждый год в конце года в нашем доме приходят дополнительные платежки на квартплату и из энергосбыта.Все платим по счетчику.Оказывается, все суммы не плательщиков, в конце года раскидывают по квартирам, которые исправно платят и закрывают год.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии