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Панарин против «Айлендерс»: 2 передачи, 4 броска и «минус 2». У него 5+14 в 14 играх сезона

Панарин против «Айлендерс»: 2 передачи, 4 броска и «минус 2». У него 5+14 в 14 играх сезона

Артемий Панарин сделал 2 передачи и набрал «минус 2» в полезность в матче с «Айлендерс». Форвард «Рейнджерс» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (3:4).

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