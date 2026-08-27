ВС России нанесли ракетно-дроновый удар по украинским городам

В ночь на 27 августа ВС России использовали баллистические ракеты и беспилотники для атак на портовую инфраструктуру, промышленные предприятия и склады в Одессе, Кривом Роге, Киеве и других городах Украины.
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