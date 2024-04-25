Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Василий Небензя - постпреду США в ООН: Не просветите ли, кто осуществил ядерную бомбардировку Японии.

Василий Небензя - постпреду США в ООН: Не просветите ли, кто осуществил ядерную бомбардировку Японии.

Настоящий спектакль разыгрался несколько часов назад в стенах ООН. В Совете безопасности обсуждалась внесённая США и Японией резолюция о «недопущении ядерного оружия в космосе, в том числе на околоземной орбите».

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Надо перевести на английский и японский языки стихотворение &quot;В эпицентре взрыва&quot; советского поэта Матусовского и разослать соответственно представителям Японии и США в СБ ООН. Кста.., СБ дублирует ООН и подлежит упразднению. Вместо него надо учредить независимую Комиссию экспертов-юристов по соблюдению норм  представителями государств. Само название ООН не выдерживает критики. Все нации объединены в государствах, поэтому и их организацию след бы назвать ООГ, имхо. Также надо принять в повестку подготовку к 100-летию ООН в 2045 году , с глубоким анализом проделанной работы и мерами по её улучшению.
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1 д.
lenivka
Но Небензя тоже не назвал США виновником атомных бомбежек в Японии.Все вокруг и около.
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13 час.

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