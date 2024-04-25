Василий Небензя - постпреду США в ООН: Не просветите ли, кто осуществил ядерную бомбардировку Японии.

Сергей Дмитриев

...Надо перевести на английский и японский языки стихотворение "В эпицентре взрыва" советского поэта Матусовского и разослать соответственно представителям Японии и США в СБ ООН. Кста.., СБ дублирует ООН и подлежит упразднению. Вместо него надо учредить независимую Комиссию экспертов-юристов по соблюдению норм представителями государств. Само название ООН не выдерживает критики. Все нации объединены в государствах, поэтому и их организацию след бы назвать ООГ, имхо. Также надо принять в повестку подготовку к 100-летию ООН в 2045 году , с глубоким анализом проделанной работы и мерами по её улучшению.