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Кастрировать детей, чтобы выиграть выборы

Кастрировать детей, чтобы выиграть выборы

Дэниэл Гринфил о том, что стоит за организацией сексуального сообщества в школахПервая рекламная кампания Байдена атаковала консерваторов за то, что они держат в школах "Мальчика с лужайки", книгу, в которой 10-летний ребенок совершает половые акты.

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