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NQ / ES — Monday Aug 31 · 1:00 PM ET Update

NQ / ES — Monday Aug 31 · 1:00 PM ET Update

NQ / ES — Monday Aug 31 · 1:00 PM ET Update E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! SalahTataouine Morning recap before the PM session opens: IB (9:30–10:30): Bear A confirmed on both NQ and ES.

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