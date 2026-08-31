NQ / ES — Monday Aug 31 · 1:00 PM ET Update E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! SalahTataouine Morning recap before the PM session opens: IB (9:30–10:30): Bear A confirmed on both NQ and ES.
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