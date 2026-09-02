Космический аппарат массой 6 тонн может столкнуться с Землей во время опасного маневра в сентябре

Европейский аппарат JUICE пройдет рядом с нашей планетой Европейский космический зонд JUICE 12 сентября выполнит гравитационный маневр вблизи Земли, который необходим для увеличения его скорости перед дальнейшим путешествием к Юпитеру.
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