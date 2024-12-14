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Депутат Бессараб назвала нежизнеспособной идею выплаты пенсии на день рождения

Депутат Бессараб назвала нежизнеспособной идею выплаты пенсии на день рождения

Идея выплачивать 13-ю пенсию на день рождения нежизнеспособна. Такое мнение высказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.

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