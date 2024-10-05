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Как работает завод «Тюменские моторостроители», где ремонтируют газотурбинные двигатели

Как работает завод «Тюменские моторостроители», где ремонтируют газотурбинные двигатели

Завод «Тюменские моторостроители» — крупнейшее машиностроительное предприятие в Тюменской области. У завода славная история, ему с трудом удалось пережить сложные времена после развала СССР, он выстоял в условиях рыночной экономики и сейчас развивается.

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