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Царьград

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TF1 сообщил: украли 4 картины из музея Ренуара во Франции

TF1 сообщил: украли 4 картины из музея Ренуара во Франции

Неизвестные похитили четыре картины из музея Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер. Полиция была уведомлена во вторник утром после срабатывания сигнализации.

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