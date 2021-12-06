Врач рассказал, как COVID-19 провоцирует проблемы с сердцем

Коронавирус поражает лёгкие человека, из-за чего в организм поступает мало кислорода. Это обстоятельство может привести к возникновению аритмии, рассказал «Царьграду» главный кардиохирург Минздрава, профессор, доктор медицинских наук Лео Бокерия.