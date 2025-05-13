«Я прав всегда, но соглашаюсь с Валерией»: Пригожин сделал признание о жене

В эту пятницу на телеканале «Россия» состоится премьера очередного сезона шоу «Поймай меня, если сможешь», в котором звездным гостям предстоит угадать, кто из участников проекта обладает хорошими вокальными данными, а кто притворяется, что умеет петь.
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