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WP: Зеленский пытается восстановить связи с США

WP: Зеленский пытается восстановить связи с США

Украинский президент переживает один из сложнейших этапов своей карьеры, отмечает издание Президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить отношения с США после недавней перепалки с американским лидером Дональдом Трампом.

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