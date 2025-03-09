WP: Зеленский пытается восстановить связи с США

Украинский президент переживает один из сложнейших этапов своей карьеры, отмечает издание Президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить отношения с США после недавней перепалки с американским лидером Дональдом Трампом.
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